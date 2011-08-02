Пьяный пытался свести счеты с жизнью: прыгнул с 11 этажа и выжил

В Одессе пьяный мужчина прыгнул с 11 этажа и остался жив.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в Одесской области, 38-летний житель высотного дома по улице Паустовского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прыгнул с 11 этажа высотки, пытаясь свести счеты с жизнью, однако упал на козырек дома на уровне третьего этажа и остался жив, получив травмы различной степени тяжести.

Спасатели МЧС с помощью лестницы сняли на носилках пострадавшего и доставили его в областную больницу.

По словам медиков, сейчас состояние здоровья пострадавшего тяжелое.

Мужчина не сообщил сотрудникам правоохранительных органов мотивы своего поступка, ведется следствие.