Перевозчики приписывали в отчет фиктивных пенсионеров

Сотрудники СБУ разоблачили присвоение более 200 тыс. грн. государственных денег должностными лицами одного из автотранспортных предприятий Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Черкасской области, в частности, транспортное предприятие заключило со Шполянской райгосадминистрацией соглашение на льготные перевозки пассажиров на автомобильном транспорте пригородного и городского сообщений.

С целью незаконного завладения бюджетными средствами они составляли и предоставляли в Управление труду и социальной защиты населения Шполянской РГА фиктивные расчеты возмещения средств за льготную перевозку, в которых указывали завышенное количество перевезенных пассажиров-льготников. В 2009 году служебные лица незаконно получили компенсацию из бюджета в сумме более 200 тыс. грн.

Следователи Управления СБ Украины в Черкасской области возбудили уголовное дело по факту завладения должностными лицами одного из автотранспортных предприятий области государственными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) и за подделку фиктивных документов (ч. 2 ст. 366 УК), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается следствие.