Военный парусник назвали в честь последнего императора ацтеков (фото)

30 июля в Одессу прибыл учебный корабль военно-морских сил Мексики - парусник "Cuauhtemoc".

Одесса - один из 16 портов на трех континентах, которые посетит корабль в рамках учебного круиза "Средиземноморье-2011". Это его первый визит в Украину.

Корабль длиной 90,5 метров, шириной 12 метров, осадкой 5,2 метра и площадью парусов в 2,2 тысяч кв.м носит имя национального героя, последнего императора ацтеков Куаутемока. Его экипаж - кадеты военно-морского училища Heroica Escuela Militar, подготовившего 25 поколений офицеров. В плавании они не только реализуют на практике теоретические знания, но и выполняют миссию доброй воли - продвигают мексиканскую культуру по всему миру.

Учебный корабль военно-морских сил Мексики "Cuauhtemoc" будет находиться в Одессе по 4 августа.

Фото Максима Скрипки / УНИАН

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