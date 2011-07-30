Милиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода

В Донецкой области милиция разыскивает водителя автомобиля, который вчера смертельно травмировал женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины в регионе.

В сообщении отмечается, что ДТП произошло на 116 км автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь».

В пресс-службе уточнили, что недалеко от торгового комплекса «АШАН» в районе автозаправочной станции «A&C» легковой автомобиль смертельно травмировал женщину-пешехода, а водитель скрылся с места происшествия.

Возможный маршрут движения авто – направление Мариуполя или въезд в Донецк в районе АЗС, отметили в ГАИ.

Предположительно к ДТП мог быть причастен автомобиль марки ВАЗ-2110-2112 (или подобной модификации) черного цвета с деформацией переднего бампера, капота, лобового стекла, передней правой фары.

Милиция просит всех жителей области, кому известна какая-либо информация о совершенном ДТП, сообщить ее по телефонам (062) 345 23 30 – УГАИ Донецкой области или 102.

В пресс-службе также сообщили, что с начала 2011 года в Донецком регионе было совершено 257 ДТП, с места совершения которых скрылись водители. Из них 189 водителей установлены и разысканы, отметили в ГАИ.

Только в июле произошло 49 подобных «розыскных» ДТП, в которых погибли 6 человек, заключено в сообщении.