Сильный ветер заблокировал автостраду в Западной Украине (фото)

18:40, 19 июля 2011
Разное
2477 0

Деревья завалили 7 км трассы

В Тернопольской области сильный ветер выкорчевал деревья и завалил ими семь километров автострады государственного значения Тернополь-Львов. Движение автомобилей на трассе остановилось.

Как сообщили ТСН в областном управлении МЧС, двум владельцам автомобилей не повезло: деревья упали на их машины и сильно повредили.

В разборе завалов были задействованы 17 работников МЧС и 5 единиц специальной техники. В течение нескольких часов движение по автомагистрали возобновилось.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter