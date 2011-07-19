Сильный ветер заблокировал автостраду в Западной Украине (фото)
18:40, 19 июля 2011Разное
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Деревья завалили 7 км трассы
В Тернопольской области сильный ветер выкорчевал деревья и завалил ими семь километров автострады государственного значения Тернополь-Львов. Движение автомобилей на трассе остановилось.
Как сообщили ТСН в областном управлении МЧС, двум владельцам автомобилей не повезло: деревья упали на их машины и сильно повредили.
В разборе завалов были задействованы 17 работников МЧС и 5 единиц специальной техники. В течение нескольких часов движение по автомагистрали возобновилось.
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