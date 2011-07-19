Единственную в Украине пустыню задействуют в 20-летии Независимости

В Херсонской области к 20-летию Независимости Украины уже в четвертый раз состоится пеший переход через единственную в Европе пустыню – «Олешковские пески».

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор акции, председатель наблюдательного совета Ассоциации предпринимателей Херсонской области «Регион» Борис СИЛЕНКОВ, переход состоится 28 августа текущего года.

Планируется, что в переходе примут участие от 70 до 100 человек из Крыма, Николаевской, Кировоградской и Херсонской областей. Большинство участников перехода – в основном, представители молодежных патриотических политических и общественных организаций.

Нынешний маршрут будет самым сложным за всю историю пеших переходов через Олешковские пески: он проляжет через центральную часть пустыни и его длина составит более 15 километров. Выход планируется с окраины Новой Каховки, финишировать участники перехода будут в районе поселка Раденск (Цюрупинский район).

Нынешний переход станет уже четвертым с 2008 года. Организатор акции Б.СИЛЕНКОВ, который за время своего губернаторства в области (2005-2010 гг.) положил начало проведению пеших переходов через Олешковские пески для популяризации туризма в Херсонской области, планирует и в дальнейшем поддерживать эту традицию.

Справка УНИАН. Олешковские пески — песчаный массив (песчаная арена), расположенный в Украине на расстоянии 30 км к востоку от Херсону. Диаметр массива - около 15 км.

В феврале 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом создал на территории Голопристанского, Цюрупинского районов и Новокаховского городского совета Херсонской области национальный природный парк «Олешковские пески».

Олешковские пески - крупнейший песчаный массив и единственной пустыней в Европе.