В Украине 784 таких центров, как уничтоженный сегодня пожаром (фото)

В ближайшее время по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будут проведены проверки всех территориальных центров социального обслуживания.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, который сейчас находится в Ривненской области, где сегодня ночью произошел пожар в Дубровицком районном территориальном центре социального обслуживания.

«В Украине 784 таких центра. Это очень нужное дело. Однако нужно, чтобы здания соответствовали всем необходимым условиям и стандартам», - отметил С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что центр будет переведен в другое место, после восстановления пострадавшего от пожара здания здесь будет действовать больница. (?! - Ред.).

От имени правительства С.ТИГИПКО выразил соболезнования родным и близким погибших во время общения с жителями села Белое, где произошла трагедия.

Фото предоставлены пресс-службой МЧС в Ровенской области /УНИАН