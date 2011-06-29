«Зеркало недели» отреагировало на «смешную газетку»

Коллектив газеты «Зеркало недели. Украина» заявляет о поддержке руководства издания.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении редакционного коллектива «Зеркала недели. Украина», которое подписали 57 человек.

В частности, авторы заявления отмечают, что «на днях вышла в свет смешная газетка, «вывеска» которой удивительным образом напоминает логотип «Зеркала недели. Украина». Однако больше всего удивило не обезьянничание чужого герба. Не анонимность издателя и печатника, хотя творцы удивительного бумажного изделия подозрительно пренебрегли требованиями законодательства относительно обязательных выходных данных. Очень поразило и растрогало беспокойство анонимных лиц о нашем редакционном коллективе, который недавно «обманули» и до сих пор продолжают «грабить». Кто? А вы разве не знали? Владимир МОСТОВОЙ и Юлия МОСТОВАЯ. Именно те люди, которые выстрадали идею возникновения «Зеркала», сконструировали редакционный механизм, положили начало новой журналистской философии. Именно те люди, которые тщательно подбирали команду единомышленников, создали в коллективе уникальную атмосферу доброжелательности и взаимоуважения. Именно те люди, кто никогда никому из коллег и подчиненных не отказывал в помощи, неоднократно принимал личное участие в решении многочисленных и самых разнообразных проблем, возникающих в жизни каждого из нас».

Как отмечается в заявлении, «многочисленные повествования относительно нас анонимные «доброжелатели» распространяют не первый день с незаурядной изобретательностью. Невзирая на то, что большинство газет и сайтов отказывались распространять их побасенки, а большинство типографий – печатать подкидную газетку, наши «друзья» таки находили желанную щелку, чтобы пропихнуть туда клок мусора».

Коллектив газеты «Зеркало недели. Украина» подчеркивает, что на колонках газеты «всегда находили и в дальнейшем будут находить возможность выразить свои мнения все, кто достоин внимания и уважения. Первые лица этой страны и других государств, ведущие отечественные и мировые политики, общественные деятели, художники, дипломаты, бизнесмены, экономисты, эксперты. Мы предоставляли и предоставляем слово представителям власти, даже если не разделяем их средств ведения политики. Мы предоставляли и предоставляем слово представителям оппозиции, даже если не разделяем их средств сопротивления. Мы имеем право критиковать, но никогда не позволяли себе пренебрежения в чей либо адрес. Мы всегда гордились, всегда ценили то, что абсолютное большинство наших оппонентов в отношениях с нами придерживаются тех же правил».

Конечно, говорится в заявлении, «мы могли бы допустить, что это власть начала завершающий этап зачистки информационного пространства от тех, кто свободно мыслит и свободно выражает свои мнения. Да нет! Лидер нации с высоких международных трибун, включительно со страсбургской, заверяет, что свобода СМИ – одно из наибольших достижений Украины за годы независимости, и обещает, что власть сделает все для ее защиты».

При этом коллектив «Зеркала недели. Украина» отмечает: «У нас есть руководство, которому доверяем. Потому что иначе мы здесь не работали бы. Никто нашей газеты не крал. Благодаря В.МОСТОВОМУ и Ю.МОСТОВОЙ нас не украли, не разорили и не закрыли, хотя желающих хватает. Мы гордимся теми, с кем работаем. Мы гордимся тем, что делаем. Стремимся делать это еще лучше. Нам не перед кем и не за что оправдываться. Тем более, что масштабы и методы многомесячной анонимной кампании против нашего еженедельника свидетельствуют о том, что ее инициаторам хватает и средств, и «креатива», и услужливых исполнителей. Вместе с тем, в дефиците имеют только совесть, порядочность и вкус».

«Мы заверяем, что и в дальнейшем будем придерживаться принципов, которые всегда исповедовали, – это уважение к читателям, внимание к проблемам, беспристрастие в высказываниях, взвешенность в выводах. Нам действительно не сладко. Что и не удивительно, ввиду того, что существуем за счет того, что заработали. Мы способны сами о себе позаботиться. Способны защитить наше дело, нашу репутацию. Мы всегда открыты к дискуссии с теми, кто не разучился думать, в чьей душе есть хотя бы крошка совести. С этим – выстоим!», - подчеркивает коллектив газеты «Зеркало недели. Украина».