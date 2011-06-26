Велосипедисты требуют ввести налог на миллионеров
09:34, 26 июня 2011Разное
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Велосипедная манифестация в поддержку "налога на миллионеров" прошла в субботу в бельгийском городе Левен, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В акции, собравшей около ста приверженцев езды на велосипеде, участвовала сестра председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея - Тине.
Участники веломанифестации призвали власти страны ввести прогрессивный налог для всех лиц, чье состояние превышает 1 миллион евро. Как утверждают участники акции, это позволит ежегодно пополнять бюджет на 8 миллиардов евро.
По данным СМИ, в Бельгии 88 тысяч семей имеют миллионные состояния.
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