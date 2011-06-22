В Луганске открыли памятник таможеннику Верещагину (фото)

Сегодня, 21 июня, накануне 20-летия создания таможенной службы Украины возле здания Луганской областной таможни открыли памятник «За державу». Скульптура запечатлела Павла Артемьевича Верещагина - легендарного таможенника из "Белого солнца пустыни" в исполнении уроженца Луганска Павла ЛУСПЕКАЕВА, сообщает корреспондент УНИАН.

Как отметил в ходе торжественного открытия памятника губернатор Владимир ПРИСТЮК, в появлении памятника активное участие приняли не только власть и таможенники, но и 18 предприятий области. «Это очень важно, когда государство и представители бизнеса сотрудничают и без какого-либо давления могут договориться», – заявил он.

«Верещагин стал родным в нашей профессиональной среде. Более того, это символ государственного отношения к исполнению служебного долга», – заявил на церемонии открытия памятника начальник Луганской таможни Юрий СЕВАСТЬЯНОВ.

Также работники таможни надеются, что памятник П.ЛУСПЕКАЕВУ «За Державу» станет не только предметом их гордости, но и местной достопримечательностью. Автор памятника - известный луганский скульптор Виктор ЗАКАЛЮКИН.

Цитаты из фильма:

"Было время — в этих краях каждая собака меня знала, вот так держал!…"

"Сухов, говоришь?.. Сейчас мы поглядим, какой это Сухов"...

"Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала…"

"Не много ли товару взял, Абдулла? И всё, поди, без пошлины..."

"Я мзду не беру. Мне за державу обидно..."