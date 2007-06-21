Открылась выставка «УПА: история непокоренных»
Выставка посвящена 100-летию Романа Шухевича и 65-летию УПА
|Роман Шухевич
Как передает корреспондент УНИАН, организовали выставку Киевский центр исследований освободительного движения – единственный специализированный научный центр исследования проблематики ОУН и УПА. Важность выставки в патриотическом воспитании молодежи на открытии выставки отмечали первый заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Зиновий БЕРЕГОВСКИЙ, заместитель председателя облгосадминистрации Богдан БОРОВИЧ, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ и другие.
На выставке представлены архивные документы, листовки повстанцев, подпольная литература и тому подобное. В частности, рассказывается о развертывании повстанческой борьбы, структуре УПА, об Украинском Главном освободительном совете, о Романе Шухевиче, об украинском красном кресте, о ежедневной жизни повстанцев и повстанческих праздниках. Отдельный раздел выставки посвящен форме и наградам УПА, женщине в освободительной борьбе, издательской деятельности украинского подполья и зарубежным рейдам УПА.
Участники открытия выставки высказались за то, чтобы она стала постояннодействующей для ознакомления ученической молодежи и проведения научных исследований.