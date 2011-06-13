В Каховке пройдет Всеукраинский байк-фестиваль «Тачанка – 2011»

В Каховке Херсонской области 21 – 24 июля пройдет 5-й Всеукраинский байк-фестиваль «Тачанка – 2011».

Об этом УНИАН сообщил президент фестиваля Александр ЗИКРАНЕЦ.

Согласно сообщению, целью фестиваля является «популяризация здорового и активного образа жизни, безопасности дорожного движения, путешествий на мотоциклах, позиционирование Каховки как центра фестивальной культуры разных направлений, центра зеленого туризма».

Организатором фестиваля выступает каховский клуб «Bloodные Байкеры».

В рамках фестиваля состоится мотопарад участников, рок-концерты, фестиваль короткометражных фильмов о байкерах "Кино-тачанка-2011". Будет работать фестивальная радиостанция и газета. Ожидается, что кроме украинских мотоциклистов, на фестиваль приедут также байкеры из ближнего зарубежья, в частности из России и Беларуси.