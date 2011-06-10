Скажи мне, кто твой друг в Европарламенте, и я скажу, кто ты

Заявления депутатов о том, что резолюция Европейского парламента о ситуации в Украине не отображает мнения большинства депутатов Европарламента, ничего, кроме демонстрации раздражения и попытки передернуть реальную ситуацию, не значат.

По словам депутата Колесниченко, "один нюанс: Европарламент - это 737 депутатов, а за эту резолюцию проголосовало 37. Даже нет 4%".

Неужели кто-то хочет поделиться с Европарламентом опытом организации голосования среди украинских депутатов?

Между тем, в Украине пара десятков кнопкодавов из 450 под дирижированием заслуженного Михаила Чечетова принимаются не только законы, но и ратифицируются международные соглашения, принимаются изменения в Конституцию и тому подобное.

А «один нюанс» заключается в том, что Конституция Украины прямо утверждает, что «депутаты голосуют лично», и для результативного голосования нужная личная поддержка большинства депутатов парламента.

Не секрет, что голосования у нас антиконституционны, поскольку голосуют не люди, а карточки.

В Европарламенте другие правила. По регламенту Европарламента, решения принимаются большинством собравшихся, но результаты голосования должны пропорционально отражать позицию всех фракций. То есть, в сущности, фракции делегируют для голосования депутатов, которые их и представляют.

Что касается сути самого заявления, то я не думаю, что она уж слишком резкая. Резолюция довольно спокойная, но с акцентами. Такие резолюции регулярно получают страны-члены ЕС. Одно время были очень серьезные резолюции по борьбе с коррупцией в Болгарии и Румынии. И поскольку Украина имеет соглашение с ЕС, то здесь мы имеем стандартный обмен позициями.

По сути, резолюция лишь констатирует. Например, утверждается, что «с момента начала расследования 15 декабря 2010 года Юлия Тимошенко допрашивалась 44 раза, она находится на подписке о невыезде, запрещающей ей перемещения внутри и за пределы страны, около шести месяцев; украинская власть помешала ее поездкам по Украине четыре раза и визитам в Брюссель в феврале и в июне этого года». Утверждается, что «в докладе Датского Хельсинского комитета по правам человека о делах Луценко и Корнийчука приводится множество нарушений Европейской конвенции по правам человека».

В ЕС тоже можно найти отдельные проблемы с демократией, которые можно критиковать. Но отличие от Украины заключается в том, что как только идет сигнал, то правительства прислушиваются и сразу пытаются исправить ситуацию. В Украине же граждане понимают, что у нас происходит выборочное и политически мотивированное правосудие, что судебная система монополизирована властью. Так нужно ли удивляться, что то же самое понимают в ЕС?

Кроме выражения беспокойства «ростом выборочного преследования деятелей политической оппозиции в Украине, а также непропорциональностью применяемых мер, особенно в случае Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Луценко», резолюция отмечает, что «текущие расследования против ведущих политических лидеров Украины не должны мешать их активному участию в политической жизни страны, встречам с избирателями и поездкам за границу на международные встречи». Показательная рекомендация. Но если бы власть к ней прислушивалась, то зачем было бы все это затевать?

Интересно, что резолюцию подписали три фракции Европейского парламента - Европейская народная партия, фракция либералов и фракция зеленых. С альтернативным проектом выступили левые. Но их позиции в Европарламенте сейчас довольно уязвимы, особенно после последних коррупционных скандалов.

Недавно Министерство юстиции Румынии в связи с коррупционным скандалом попросило Европарламент лишить иммунитета депутата Адриана Северина (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Румыния), который до недавних пор информационно поддерживал Партию регионов.

Друг украинских регионалов в Европарламенте согласился принять по 100 тысяч евро в год в обмен на предложение об изменениях в законодательство Евросоюза. В такую же историю влипли еще двое левых. Возможно, потому кто-то из власть имущих не хочет в Европу - там коррупция, как на наших депутатов, копеечная. Да еще и ловят, и депутатства лишают.

Александр Палий