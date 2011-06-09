Из летнего лагеря в Феодосии сбежали трое подростков

Милиция нашла трех подростков, убежавших из летнего лагеря в Феодосии.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления УМВД Украины в АР Крым.

Беглецы были обнаружены в городе Керчь сотрудниками отдела криминальной милиции по делам детей Керченского городского управления ГУ МВД в Крыму.

Состояние здоровья несовершеннолетних путешественников удовлетворительное, противоправные действия в отношении их совершены не были. Дети возвращены в лагерь, сообщили в милиции.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июня, из детского оздоровительного лагеря «Голубая лагуна» в Феодосии убежали трое детей, 1998-1999 годов рождения, которые приехали на отдых в город-курорт из школы-интерната Закарпатской области.