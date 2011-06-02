Участники марша наградили руководство страны Золотыми звездами (фото)

Участники Марша согласия, организованного Союзом общественных организаций "Велика рада" в Киеве 1 июня 2011 г. Основным лозунгом Марша согласия было «Власть и общество - едины».

Участники марша прошли по маршруту Европейская площадь - Кабинет Министров Украины - Национальный Банк Украины - Администрация Президента.

Они передали благодарности и награды от общественности Президенту Украины и премьер-министру Украины за реальные шаги, направленные на улучшение жизни людей, а также вручили благодарность главе Нацбанка за решение вопросов, связанных с выдачей депозитов вкладчикам банка "Родовид".

Следующими шагами в деятельности общественных организаций будут меры по решению вопросов об улучшении качества жизни детей в Украине, потому Марш согласия был проведен 1 июня - подчеркнули представители «Великой Рады».

Фото Владимира Гончара / УНИАН