Луганские депутаты ударили русским языком по падению рейтинга ПР

В пятницу мне “разрешили” свободно использовать русский. На моей родной Луганщине облсовет предоставил русскому языку статус регионального. Попытка номер два. Такое же решение было принято и в 2006 году (впоследствии суд его отменил).

“Решение областного совета ни в коем случае не было направлено на ограничение свободного применения в общественной жизни государственного украинского языка. Охрана и развитие русского языка как родного языка подавляющего большинства населения Луганщина не означает его противопоставления официальному украинскому языку, однако предопределяет органическое сочетание применения украинского и русского языков в общественно-политической жизни Луганской области”, – отмечено на официальном сайте облсовета.

Отныне госслужащие могут вести документацию и общаться в работе по-русски. Хотя очевидно, что и до сих пор они разговаривали точно на не украинском.

Оказывается, главная цель такого шага – “содействие развитию культурного богатства и традиций Луганщины, подчеркивание важности межкультурного диалога и многоязычия”.

Интересно, каким образом депутаты будут развивать многоязычие, если в русскоязычной (по большому счету) Луганщине отныне еще и делопроизводство будет вестись на языке соседнего государства? Как они “органически будут совмещать” украинский и русский, когда украинские, если и звучит в области – то лишь с телеэкранов во время трансляции танцевальных или певческих шоу, которые заполонили эфир.

Конечно, в Украине не каждый чиновник способен овладеть государственным языком, что уж говорить о языке международного общения – английском. Но никаких гарантий, что они хорошо знают тот же русский, – тоже нет.

Луганские депутаты, продемонстрировав невиданное единодушие (все 110 человек проголосовали “за”), якобы беспокоились об электорате и своим решениям “отобразили волю избирателей” (которых даже не спросили).

Но это не что иное как самое обычное очковтирательство.

За первый квартал 2011 регион показал самые плохие в Украине финансовые результаты предприятий, самые низкие показатели введения в эксплуатацию жилья, а также рождаемости. В рейтинге губернаторов руководитель Луганщины Владимир Пристюк – второй с конца. Хуже ситуация только на Черниговщине.

Результаты социологического исследования «Проблемы и ожидания жителей Луганской области», проведенного в апреле 2011 года, свидетельствуют, что больше всего людей тревожат высокие цены и низкие зарплаты, высокая стоимость коммунальных услуг и уровень медицинского обслуживания, безработица и инфляция. Языковой вопрос в этом перечне отсутствует. Но будучи неспособными, или скорее не желая решать общественно важные проблемы, чиновники принимают решение о введении русского как второго официального, в частности, ссылаясь на программу Януковича «Украина для людей». Как будто кто-то когда-то запрещал русский или притеснял русскоязычные, тем более на Донбассе.

Но самое интересное, что, по данным вышеупомянутого исследования, на Луганщине рейтинг Партии регионов за 6 лет упал почти на 24%. Если в декабре 2005 года он достигал 54%, то в марте 2011 года – 30,4%.

Угрожающий звоночек. За такие показатели могут и от “кормушки” отлучить. Поэтому нужно действовать. Вот и решили, наверное, луганские депутаты ударить русским языком по падению рейтинга ПР.

Но людей не обманешь. Они видят, что цены в регионе не уступают столичным, что коммунальные услуги одни из самых дорогих по Украине, что лифты не работают годами, а горячей воды нет еще с далеких 90-х. И везде – бездорожье, особенно в направлении Российской Федерации.

Если все так и будет оставаться, то рейтинг ПР и дальше будет падать, причем в геометрической прогрессии. И тут никакие “языки” не помогут.

Анна Ященко