Путина в шортах убрали с московского универмага

Власти Москвы демонтировали плакаты с фотографиями президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина в шортах с теннисными ракетками. Тех, кто в ночь на понедельник повесил постеры на Центральном универмаге, найти не удалось, сообщила пресс-секретарь мэра Москвы.

"По данным департамента СМИ и рекламы города Москвы, собственник и распространитель рекламы так и не были обнаружены", - сказала она.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заверил, что не знает ничего о причинах появления плаката: "Нам не известно, кто стоит за распространением подобной рекламы. Это граничит с хулиганством, поскольку никто ни с кем подобную рекламу не согласовывал, никаких разрешений не давал, - цитирует Би-би-си. - Поскольку эта, с позволения сказать, реклама носит ярко выраженный коммерческий характер, поэтому мы обратились в комитет по рекламе с просьбой принять меры и до конца дня снять эту рекламу".

Со своей стороны автор плакатов, участник арт-группы "Монолог", называет свое творение "стрит-артом". По его словам, он хотел показать двух самых известных в стране людей, никоим образом не связанных с миром моды и шоу-бизнеса, "модными, расслабленными ребятами, которые следят за трендами, ведут активный образ жизни", сообщает РИА «Новости».