В Киеве открылись три велопарковки

По случаю Дня Киева при содействии КГГА и при поддержке Шевченковской райгосадминистрации в парке им. Тараса Шевченко открылась велопарковка.

Инициатором и спонсором проекта выступил кнайп-клуб «Купидон» во главе с директором Федором БАЛАНДИНЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Сегодняшнее событие является очень знаковым для города. Ведь проблема создания велосипедных дорожек в городе стоит достаточно остро. Там, где мы сегодня строим или реконструируем автодороги, скажем, как в прошлом году при строительстве улицы Здолбуновской, или уже в этом году при реконструкции проспекта Бажана, выделяется необходимая площадь для велосипедных дорожек. А вот в центре столицы, где есть определенные ограничения транспортной инфраструктуры, это сделать сложнее. Поэтому сегодняшнее мероприятие является нашей маленькой победой в решении данной проблемы. Более того, развивая сеть велосипедных трасс и парковок, мы делаем весомый вклад в сохранение экологии города и здоровья его жителей», – подчеркнул во время торжественного открытия председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Автором велосипедной парковочной площадки является киевский скульптор Константин СКРИТУЦКИЙ, который уже украсил своими работами улицы Киева, в частности, скульптурами «Ежик в тумане», «Летучая корова», «Балерина», «Деревянная балерина», сквером на Пейзажной аллее и другими арт-объектами.

Участие в разработке макета велопарковки также приняли члены Ассоциации велосипедистов Киева.

Также открылись велопарковки в Шевченковском районе Киева – на углу улиц Пушкинская и Прорезная и на улице Богдана Хмельницкого, 3.