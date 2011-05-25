Зачем Януковичу красный флаг?

Мне кажется, все предельно ясно. Янукович на должности президента продолжает действовать во уничтожение в Украине всего украинского. В этом он и в самом деле "тому що послідовний". Он - последовательный лидер оккупационной власти. А следовательно - сторонник ее оккупационных символов. Да и с чего бы ему было не подписывать то, за что раньше проголосовал верный ему парламент? Все логично: предданный президенту парламент проголосовал - президент подписал.

Кто-то действительно надеялся на что-то другое? Мне кажется, они пойдут дальше и еще много чего символичного наголосуют и наподписывают. Например, о возвращении праздника 7 ноября - еще в этом году или самое позднее в следующем. Потому что если уж издеваться - то по полной. Вот они все вместе и издеваются. За это их электорат и любит. За это он и простит им любое "покращення життя" и все равно, при любых обстоятельствах, за них будет голосовать. Потому что они же "нагнули бандер" - и это самое главное.

Юрий Андрухович