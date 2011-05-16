Гаишники поймали пьяного водителя, который перевозил 1400 литров спирта

В городе Каменка Черкасской области работники ГАИ задержали нетрезвого водителя, который в собственном микроавтобусе «Фиат-Дукато» перевозил 1400 литров спирта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Черкасской области, 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил 7 бочек (по 200 литров каждая) спирта.

Водитель и автомобиль были доставлены в Каменский райотдел милиции.