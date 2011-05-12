В Киеве столкнулись пять автомобилей

В Киеве во время дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомобилей пострадали две женщины.

Как сообщили УНИАН в управлении столичной Госавтоинспекции, вчера по улице Днепровская Набережная в направлении проспекта Бажана на большой скорости следовал автомобиль Daewoo Nubira. Инспекторы ГАИ, которые несли службу на этом участке дороги, увидев, что транспортное средство превышает скорость, подали сигнал об остановке, но водитель требование проигнорировал и продлил движение.

Приблизительно в 01.00 этот автомобиль, не снижая скорости, выехал на Харьковскую площадь, где на полном ходу врезался в автомобиль Chery Tiggo, а тот, в свою очередь, в Subaru Legacy, «ВАЗ-21099» и KIA Cerato, что стояли впереди на светофоре.

В результате происшествия пострадали пассажирка Daewoo, 1980 г.р., и пассажирка KIA, 1988 г.р., которых с травмами доставили в больницу.

По предварительным заключениям экспертов, водитель автомобиля Daewoo находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведется следствие.