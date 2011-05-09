В автопробеге к Дню Победы участвуют 50 экипажей

На Черниговщине проходит автопробег, посвященный 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, участники автопробега стартовали с Красной площади областного центра.

В трехдневном пробеге местами боевой славы принимают участие около 50-ти экипажей, украшенных георгиевскими ленточками. 100-километровый маршрут проляжет через лесные и полевые дороги Черниговского, Городнянского и Щорского районов.

Участники автопробега поздравят местных ветеранов и почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, они заявили о готовности, при необходимости, упорядочить места захоронений, отремонтировать памятники и убрать прилегающие территории.

Завершится автопробег 9 мая в городе Щорс.

Мероприятие организовал Черниговский внедорожный клуб "eXtremal".