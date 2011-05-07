Сегодня открытие Евровидения-2011

Торжественное открытие Международного песенного конкурса "Евровидение-2011", который в этом году пройдет в Дюссельдорфе, состоится в музыкальном планетарии Tonhalle на берегу реки Рейн в субботу, говорится в официальном сообщении, разосланном пиар-службой конкурса аккредитованным СМИ.

Как говорится в письме, "старт последней неделе конкурса дадут мэр Дюссельдорфа Дирк Элберс и исполнительный супервайзер "Евровидения" Джон Ола Сэнд, которые официально поприветствуют представителей делегаций 43 стран-участниц в Tonhalle - планетарий, который превратиться на этот вечер в концертный зал".

Все 43 делегации в полном составе двинутся в Tonhalle, где пройдут по красной дорожке, а снимать их будут 1200 журналистов - именно столько специальных браслетов выдается для прессы", сообщает РИА "Новости".

Полуфиналы и финал "Евровидения-2011" пройдут на территории стадиона Arena 10, 12 и 14 мая.

Кроме того, перед каждым шоу состоятся генеральные репетиции, на которые также можно попасть по билетам.

"Евровидение" проходит в Германии впервые за 28 лет благодаря немецкой певице Лене Майер, которая в прошлом году заняла первое место на конкурсе в Осло.

По информации немецких СМИ, общая сумма затрат на проведение "Евровидения-2011" составит от 23 до 25 миллионов евро. А возможная прибыль, которую конкурс принесет городу, по словам главного пиар-агента конкурса Кристиана Хупретца, оценивает в 140 миллионов евро.