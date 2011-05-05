Апачи требуют от Обамы извинений за сравнение с бен Ладеном

Племя американских индейцев-апачей потребовало от президента США принести извинения за то, что в ходе операции в Пакистане спецназ использовал имя "Джеронимо" для обозначения Усамы бен Ладена в своих шифрованных рапортах, передает Би-би-си.

Прозвище Джеронимо было у легендарного вождя апачей, который в течение 1858-1886 гг. возглавлял борьбу против мексиканской и американской армий. По словам нынешнего вождя племени, который живет в Оклахоме, Джеронимо - символ сопротивления индейских племен в США, и его не следует ассоциировать с человеком, которого многие в мире считают символом международного терроризма. Как заявил вождь, эти параллели только возродят старинные стереотипы относительно апачей.