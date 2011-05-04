Может, стоит сделать Колесникова вице-премьером по ЖКХ?

Только что прочитал, что Украина все-таки подала заявку на проведение зимней Олимпиады в 2022 году.

То, что организация таких спортивных соревнований - дело чрезвычайно затратное, давно уже не секрет. И практически никогда расходы организаторов не окупались. А учитывая, что речь идет о зимней Олимпиаде, то можно с уверенностью сказать, что Украина вообще никогда не сможет их покрыть. К тому же большинство объектов спортивной инфраструктуры почти не будут задействованы после ее проведения. То есть потом придется еще тратить немалые средства на их содержание.

Понятно, красть деньги на строительстве объектов к Олимпиаде-2022 и дорогах гораздо легче, чем на мерах по энергосбережению. Пример россиян в этом плане более чем показателен. Единственное отличие: у них есть нефтедоллары. И их властьимущие могут транжирить и разворовывать миллиарды, а мы не можем себе это позволить. Потому у нас многомиллиардный дефицит внешнеторгового баланса, огромный дефицит бюджета и непрестанно растущий внешний госдолг.

В то же время, например, мероприятия по установке домовых и квартирных счетчиков воды, тепла, газа могут способствовать экономии и сокращению расходов фактически уже с первого дня. А финансирование работ по утеплению теплосетей, домов и строений, капитальный ремонт сетей водоснабжения, хотя и требует десятков миллиардов долларов, начинает приносить многомиллиардную экономию.

Вот я и думаю: может, было бы значительно выгоднее сделать господина Бориса Колесникова вице-премьером по вопросам ЖКХ и его управленческие таланты направить на то, что может приносить куда большую пользу стране, чем расходование его энергии на лоббирование абсолютно не нужной Олимпиады-2022 и освоение миллиардов долларов на строительстве спортивных объектов и транспортной инфраструктуры?

Борис Кушнирук