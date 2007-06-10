Поезд “Москва – Киев” убил женщину

Возле села Кобижча Бобровицкого района Черниговской области, на железнодорожной платформе Попудренко Юго-Западной железной дороги, пассажирским поездом № 5 “Москва – Киев” была смертельно травмирована женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшая “беспечно вела себя на путях”. В результате инцидента от 10 до 18 минут задерживалось движение трех пассажирских поездов - № 5 “Москва – Киев”, № 47 “Москва – Кишинев” и № 43 “Москва – Одесса”. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.