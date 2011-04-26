В Сумской области разбили памятник Ленину

В райцентре Бурынь Сумской области неизвестные разбили памятник Ленину.

Как сообщила УНИАН руководитель Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНЛОВА, правоохранители на месте преступления обнаружили железобетонный памятник высотой около 2 м, который лежал возле постамента. Голову памятника неизвестные забрали с собой. Кроме того, по словам местных жителей, злоумышленники измазали памятник фекалиями.

Поврежденный монумент находится в Бурынском райотделе УМВД как вещественное доказательство, а по факту повреждения памятника милиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).