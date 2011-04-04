Главный раввин России открыл синагогу в московском СИЗО

Главный раввин России Берл Лазар открыл в СИЗО №2 (Бутырка) молельный зал.

По словам официального представителя московского управления ФСИН Сергея Цыганкова, это первая синагога в московских следственных изоляторах. "Главный раввин прикрепил при входе в помещение синагоги так называемую мезузу - кусок пергамента со словами Торы", - рассказал он.

Помещение под синагогу - бывший небольшой кабинет, расположенный на одном этаже с ранее открывшейся мечетью - отремонтировали осужденные из хозяйственного отряда учреждения. В помещении располагаются кафедра, четыре парты для прихожан и шкафы с литературой, пишет сайт "Политический журнал".

После церемонии открытия была совершена молитва, в которой приняли участие девять подследственных. Всего же в настоящее время в СИЗО №2 содержатся 29 осужденных и подследственных, исповедующих иудаизм.

Богослужения в синагоге будут проводиться раз в неделю - по субботам - и в праздничные дни. Еженедельно будут проводиться занятия по изучению еврейской традиции, сообщил С.Цыганков.

На сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы России функционируют три синагоги, и еще в трех местах в системе ФСИН планируется открытие молельных помещений для иудеев в течение этого года.

В феврале 2011 года в следственных изоляторах Москвы №1 (Матросская тишина) и №2 начался цикл занятий по изучению еврейской традиции.