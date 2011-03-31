«Карманный» фонд собирает деньги на Веру, Надежду и Любовь

Один неизвестный, но мудрый автор метко подметил: “В современном искусстве разобраться легко: что висит на стене — живопись; что можно увидеть сзади — скульптура”. С астрономической скоростью познавать азы искусства решил глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий Ядуха, который внезапно увлекся монументальными сооружениями. На все про все кормчий края отвел немногим более полгода. То есть в день 20-й годовщины Независимости Украины скульптурное творение под названием “Вера. Надежда. Любовь” должно радовать глаза подолян в центре Хмельницкого, на квадрате возле облгосадминистрации, областного и городского совета, где в советское время стоял Владимир Ленин.

Готовились десять лет

В печати и выступлениях спичмейкеров от областной власти упоминания о монументально-скульптурной композиции “Вера. Надежда. Любовь” датируется прошлым и этим годами. Правда, история нерядовой скульптуры тянется еще с 1999 года. Как рассказал один из авторов, Народный художник Украины Николай Мазур, изготовление началось в Киевском художественно-производственном комбинате “Художник”. Заказчиком выступило управление капитального строительства Хмельницкого городского совета. Кстати, главный монумент области еще тогда планировалось отливать из бронзы и на эти потребности необходимо было 2 млн. грн. Определенную часть средств удалось освоить. Однако сказалась политическая конъюнктура и реализация проекта оказалась в подвешенном состоянии. Кроме того в 10 раз (!), то есть до 20 млн. грн выросла общая стоимость этого образца искусства.

“В прошлом году вопрос о возведении монументально-скульптурной композиции “Вера. Надежда. Любовь” опять появился в повестке дня. Мы пошли на поиски удешевления материала. Остановились на искусственном камне — поликомпозитный материал. При этом в четыре раза удешевили монумент!” — отметил Николай Мазур.

По его словам, в основе композиции — фигуры трех давних украинских берегинь Веры, Надежды, Любови. Триада размещена на большом кругу, который символизирует вечный, неразрывный круг бытия и преемственности поколений. В этом же кругу — фигуры аистов; гроздья калины, грозди винограда — символы плодородия и единства; рушники, которыми издавна украинские матери благословляют своих детей. На обратной стороне композиции — кобзарь с кобзой — выразитель дум и надежд украинского народа. Размеры монумента составляют 9х7,8х5 метров.

“Прошу, не путать эту скульптуру с памятниками — у них нет ничего общего. Ведь слово “памятник” означает “память”. Соответственно, их возводят в честь определенных значительных событий, погибших, явлений (землетрясений, взрывов и тому подобное). “Вера. Надежда. Любовь” — это монументальная скульптура, которая рассчитана на будущее. Это формирование нового видения Украины. Ключевая тема монумента касается непрямых цитат из истории и этнографии. Считаю, что каждый период должен оставить после себя следующим поколением архитектуру и скульптуру”, — отметил художник. Вместе с тем Николай Мазур призвал всех не создавать иллюзии вокруг высоких гонораров авторам монументу.

Чуть ли не самую главную роль в насыщении информационного потока тезисами о немедленной достройке сыграл губернатор Василий Ядуха. Публичное лоббирование с его стороны сначала произошло 22 февраля на заседании коллегии облгосадминистрации, где он патетически заявил: “Мы должны что-то оставить после себя для потомков. Пусть эта скульптура станет украшением центральной площади области. Понятно, что политические оппоненты будут говорить, мол, тех пару копеек лучше направить на что-то другое. Однако наш областной центр не иеет масштабных скульптур, которыми можно похвастаться. Нет монументов, к которым приезжали бы люди и говорили, что это — украшение Хмельницкого”. Аналогичная речь была зачитана перед депутатами областного совета.

“В доле” — однопартиец

“Совместно, толокой мы сможем сделать это доброе дело. Планируем открыть в банке счет для благотворительной помощи на возведение скульптуры”, — отметил Ядуха на заседании коллегии облгосадминистрации. Однако гуманизм чиновника мелеет на глазах и создает основу для денежных манипуляций.

На официальном сайте ОГА отмечается: “С целью ускорения сбора необходимых средств открыт специальный счет, на который каждый сможет внести свою посильную лепту в это благородное дело”. И приводится имя получателя “единоразового безвозвратного благотворительного взноса” — это благотворительный фонд “Щедрость”. Благотворительная организация с символическим названием, как оказалось, принадлежит правой партийной руке Ядухи — заместителю председателя Хмельницкой областной организации Партии регионов Михаилу Войтюку. Этот факт подтверждает Главное управление юстиции в Хмельницкой области, которое зарегистрировало фонд «Щедрость» 30 июля прошлого года под номером свидетельства 113.

Напрашивается логичный вопрос: “Почему из более чем сотни областных благотворительных организаций победителем стала малоизвестная “Щедрость”? Очевидно появление в области благотворительного фонда “Щедрость” не случайно. Ведь он возник параллельно, с приходом регионалов к власти на Хмельниччине. А, следовательно, цели молодой, без опыта организации, допускаем, вряд ли будет сводиться только к благотворительности. Тем более, что на их стороне закон. В соответствии со статьей 21 Закона Украины “О благотворительности и благотворительных организациях”, “финансовая деятельность, направленная на благотворительность, не рассматривается как предпринимательская или другая прибыльная деятельность”. Отдельные привилегии законотворец оставил для финансовых доноров благотворительных организаций: “Физические и юридические лица, которые отдают часть своих прибылей, сбережений или имущества на благотворительную деятельность, пользуются налоговыми и другими льготами в соответствии с законодательством Украины”.

Нам удалось пообщаться с руководителем благотворительного фонда “Щедрость” Михаилом Войтюком. Михаил Дмитриевич в начале беседы неохотно говорил, мол, жребий на его организацию пал именно из-за привлекательного названия, как он выразился, “по форме”. В то же время не скрывал удовольствия: “Каждый благотворительный фонд счет бы честю проводить финансирование такой идеи”. Когда речь зашла, кто ж таки господина Войтюка попросил взять шефство над благотворительными деньгами, он пытался сойти со скользкой дорожки. “Меня спросили, не возражаю ли я против того, чтобы делать такое дело — финансировать эту скульптуру. Я согласился и надеюсь оправдать доверие”. На еще один уточняющий вопрос о конкретных фамилиях, Михаил Дмитриевич раскололся: “Тут нет никакого секрета. Разговор со мной вели ответственные за это дело: Лилия Бернадская (заместитель председателя ОГА — авт.) и Вадим Гавришко (до недавнего времени гуманитарный заместитель, а в настоящее время первый заместитель председателя ОГА — авт.). Они вдвоем работают вокруг проекта” (с какого это чуда, представители исполнительной власти, а не облсовета или города переняли функции завхоза, распорядителя средств и руководителя? — Авт.).

Неразговорчивым оказался Войтюк и в вопросе, какие проекты, кроме упомянутого, ведет благотворительный фонд “Щедрость”. Сказал, что планирует дать определенную сумму на строительство храма в селе Печески Красиливского района. “Фонд молодой, мы сейчас лишь контакты наводим. Работаем с общественными организациями.”, — отметил руководитель.

Теперь о смете монументально-скульптурной композиции “Вера. Надежда. Любовь”. Общая ее стоимость составляет 4,5 млн. гривен. Из них, как уже говорилось, 1,5 млн. грн выделит областной бюджет. Еще 1 млн. гривен даст городская казна Хмельницкого. Остальные — 2 млн. грн власть планирует привлечь от спонсоров. По словам того же таки Войтюка, на спецсчет фонда начали поступать средства. Он убежден, что в сжатые сроки удастся собрать нужную сумму денег, поскольку “люди прониклись идеей строительства монументально-скульптурной композиции”. От себя прибавил, что готов пожертвовать на монумент собственные деньги: “Я дам 100 гривен из своей пенсии”. В конце господин Войтюк пообещал, что благотворительные средства полностью будут иметь целевое использование. У кого же возникнут сомнения в прозрачности, пообещал организовать проверку со стороны правоохранительных органов.

Будем надеяться, что центральная площадь Хмельницкого в этом году таки будет иметь уникальный образец искусства. Финансовую чистоту дела оставляем на совести регионалов и благотворительного фонда “Щедрость”.

Такой вид будет иметь центральная площадь Хмельницкого после установления монумента