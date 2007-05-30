Массовое пищевое отравление в Харькове: 1 человек умер

В Харьковскую городскую токсикологическую больницу № 2 28 мая были госпитализированы 6 человек (из них 1 ребенок 1993 г.р.) с диагнозом “пищевое отравление”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате отравления 1 человек умер, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и 3 - в состоянии средней тяжести.

В очаге заболевания специалисты районной и областной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. По факту происшествия проводится расследование.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Харьковской области.