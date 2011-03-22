Как Путин ради шкурного интереса притянул за уши Японию

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия готова найти возможности увеличения поставок в Японию природного газа. Премьер напомнил, что Газпром имеет возможность увеличить поставки в Европу на 60 млн. куб. м в сутки, что позволит поставлять больше сжиженного газа в Японию. То есть Россия готова увеличить поставки газа в Европу по трубам, а те танкеры и газовозы со сжиженным газом, которые идут в Европу, разворачиваются и идут в Японию. И это можно сделать практически сейчас, сказал российский премьер на совещании в Южносахалинске.

Это заявление Путина – отчаянная попытка привлечь внимание к российскому газу, воспользовавшись ситуацией, которая возникла в Европе из-за событий в Ливии. Но, собственно говоря, Япония тут притянута за уши. Потому что тема помощи Японии через увеличение поставок российского газа не выдерживает критики. Структура энергопотребления Японии показывает, что эта страна не является настолько зависимой от поставок газа. В общем энергобалансе Японии доля природного газа составляет 17%. Нефть находится на первой позиции и занимает почти половину потребления, уголь – на второй, и только на третьей позиции – газ, на четвертой – ядерная энергетика. Япония импортирует почти весь природный газ в сжиженном виде, но ее основные поставщики расположены рядом: две трети СПГ для Японии обеспечиваются четырьмя странами Азиатско-тихоокеанского региона: Индонезией, Малайзией, Брунеем и Австралией и немногим больше пятой части ввозится из Персидского залива: Катара, ОАЭ, Омана. Поэтому для основных японских поставщиков нет необходимости разворачивать танкеры, как это предлагает Путин.

Япония сейчас больше всего нуждается в электроэнергии. Но и в производстве электроэнергии газ не является доминирующим. Япония использует большую часть газа, как промышленное сырье, а уже потом как энергоноситель. Там существует сорок терминалов сжиженного газа. Есть диверсифицированные поставки, развитая инфраструктура, пункты приема газа, - серьезных проблем в этой стране не возникнет. Потому сложные комбинации, которые предлагает российский премьер, ей просто не нужны. За этим высказыванием Путина стоит совсем не беспокойство о Японии, а шкурные интересы - возместить потери на российских поставках газа в Европу из-за негибкой ценовой политики.

Есть еще один нюанс. Очевидно, что временно Япония не сможет брать СПГ в предыдущих объемах. Значит танкеры со сжиженным газом из Азиатского региона могут направиться в Европу. Вот именно этого и боится панически премьер РФ. Напомним, что так уже было после финансового кризиса 2009-2010 лет и сланцевой революции, когда танкеры из СПГ из Ближневосточного региона вместо американского прибыли на европейский рынок. Тогда те объемы, что импортировала Америка, пошли на рынок Европы.

Поэтому, российское высказывание: “Кому война (в нашем случае цунами и землетрясение), а кому мать родна”, не сработает в случае с Японией.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “Номос”