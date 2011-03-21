ДТП в Ровно: четверо погибших, трое раненых
09:20, 21 марта 2011Разное
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Среди жертв катастрофы - 5-летний ребенок
Вчера в 17.30 в Ровно произошло столкновение легковых автомобилей „Ланос” и „Шкода”.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе ребенок 2006 г.р., сообщает пресс-служба МЧС.
Еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Ровенской области. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.
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