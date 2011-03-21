ДТП в Ровно: четверо погибших, трое раненых

Вчера в 17.30 в Ровно произошло столкновение легковых автомобилей „Ланос” и „Шкода”.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе ребенок 2006 г.р., сообщает пресс-служба МЧС.

Еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Ровенской области. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.