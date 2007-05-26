Ющенко прислал на юбилей Ковпака свои поздравления и оркестр

В Сумской области почтили память дважды Героя Советского Союза, командира партизанского соединения Сидора Ковпака, которому 7 июня (25 мая по старому стилю) исполняется 120 лет.

На митинге по этому случаю возле памятника Ковпаку в Путивле присутствовали заместитель министра обороны Владимир БОЙКО, народные депутаты Украины Лилия ГРИГОРОВИЧ, Иван СИДЕЛЬНИК, Петр ЦИБЕНКО, заместитель председателя Сумского областного совета Сергей КЛОЧКО, последний из живых Героев Советского Союза-ковпаковцев Петр БРАЙКО из Москвы, делегация из полтавского села Котельва - родины Сидора Ковпака, ветераны, руководство района, представители политических партий, общественных организаций, школьники и молодежь.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Владимир САПСАЙ охарактеризовал легендарного полководца партизанской войны как «большого патриота, который знал цену свободы и независимости”.

В.САПСАЙ передал присутствующим приветствие от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя ОГА Павла КАЧУРА. „Звезды Сидора Ковпака с годами сияют еще ярче, потому что не тускнеет в памяти людей его легендарный подвиг”, - сказал В.САПСАЙ.

После митинга многочисленные гости побывали в Спадщанском лесу, осмотрели мемориальный комплекс и музей С.Ковпака, возложили цветы на братские могилы партизан и к Монументу Славы, посмотрели театрализованное представление „Партизанские картины”. Затем все желающие попробовали партизанский кулеш, а Президентский оркестр исполнил мелодии военных лет.

Завершилось празднование фейерверком и концертом звезд украинской эстрады в Путивле.