Парламент Афганистана осудил талибов, отрезавших уши рабочим

Депутаты нижней палаты афганского парламента (Уолеси джирга) в субботу осудили отрезание ушей талибами у афганских рабочих, занятых на восстановительных проектах в иностранных негосударственных организациях, сообщает РИА "Новости".

Два дня назад в уезде Жирай талибы остановили моторикшу с рабочими, занятыми на строительстве нового здания рынка в Жирае, и решили их обезглавить. Однако пленники стали умолять отпустить их, и талибы их помиловали, но отрезали уши за "работу на иностранцев".

Парламент потребовал от властей найти преступников и придать их суду. Спикер нижней палаты Абдул Рауф Ибрагими, назвав эту акцию антиисламской и антигуманной, вызвал на заседание парламента представителей сил безопасности полиции южной провинции Кандагар, где произошел инцидент, для дачи объяснений.