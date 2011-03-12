В прямом эфире подрались Бузина с Поярковым (добавлено видео)

В прямом телеэфире канала “Интер” в передаче “Большая политика с Евгением Киселевым” подрались ее участники: художник Сергей Поярков и журналист Олесь Бузина. Во время спора на темы литературы, в частности, о творчестве Шевченко О.Бузина напал на С.Пояркова, оба сцепились в драке. Ведущий Е.Киселев в категоричной форме попросил О.Бузину покинуть студию. Участники продолжили спор и через минуту опять схватились: Бузина, выходя из студии по требованию Киселева, ударил Пояркова по голове. Их кинулась разнимать охрана.