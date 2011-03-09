Каждая пятая рекламная конструкция в столице - незаконная

Количество рекламных конструкций в центре столицы планируется сократить с 3,5 тыс. до 2 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПУЗАНОВА.

По его информации, на протяжении первой недели марта КП «Киевреклама» провело несколько рейдов в центральной части столицы по демонтажу рекламных поверхностей, которые были установлены незаконно. По состоянию на 9 марта демонтированы 30 конструкций, на которые не было разрешительных документов: 11 баннеров на фасадах домов, 6 лайтпостеров, 6 рекламных щитов, 5 рекламных вывесок, 2 кронштейна и 1 транспарант-перетяжка над улицей.

«Останутся на своих местах лишь те конструкции, которые имеют действующие разрешительные документы, и владельцы которых исправно платят все необходимы платежи в городской бюджет. Ни одна европейская столица не имеет такого количества внешней рекламы, как Киев. Сейчас в центральной части города насчитывается около 3500 рекламных конструкций, приблизительно 700 из которых установлены незаконно. Киевская власть планирует сократить количество поверхностей до 2000», - отметил А.ПУЗАНОВ.

Кроме того, КГГА намерена стандартизировать размеры рекламных конструкций. По словам А.ПУЗАНОВА, размеры рекламных щитов в центре не должны превышать 8 кв. м, чтобы конструкции не перекрывали исторические фасады.

При определении концептуальных принципов функционирования столичного рынка рекламы Киевская городская государственная администрация проводит консультации с Ассоциацией внешней рекламы Украины, результатом которых должно стать подписание соответствующего Меморандума.