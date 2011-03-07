8 марта: к вопросу преодоления традиций

После того, как в прошлом году я публично фыркнулав адрес 8 марта, последовала неожиданная для меня реакция. Одни приятели прислали мне смс-ки приблизительно такого содержания «с праздником не поздравляем и позицию поддерживаем». Другие позже при случае извиняющимся тоном объясняли, что, мол, после обнародования такой позиции мы уже и не поздравляли. Не поздравили, но как бы уважили. Но, помнится, один очень заслуженный депутат нескольких созывов таки с утра 8 марта меня набрал, поздравил. Я даже себе не позволила съязвить, учитывая его возраст и заслуги перед Родиной. До сих пор не знаю, пошутил он или просто Интернет не читает.

Но вот снова стучится этот праздник.

Мой ребенок, будь-то детский сад, Центр детского развития или школа, сначала публично сообщает учителю, что «8 марта придумала подруга Ленина, чтобы помочь врагам Украины», но потом вдохновенно мастерит или клеит мне какой-то подарок. Я признаться, намедни плакала на детском утреннике от стишат про маму и от замечательного оранжевого цветка, который он мне смастерил. Я всегда знала, что если ты любишь праздник, то он обязательно ответит тебе взаимностью. Ответит впечатлениями, встречами, особенным настроением, и ничто его не испортит. Таких праздников у меня много. Но после переезда из Львова в Киев безродное и безразличное мне 8 марта обязательно как-то объявляется какими-то подарками, цветочками, звонками.

Его почему-то все празднуют.

Я подумала о колоссальной силе традиции. "Женский день" был введен в качестве официального праздника в первые годы советской власти, которой уже и в помине то нет, а люди никак не могут оторваться от ее традиции. А, наверное, не надо и стараться никого отрывать. Пусть будет, если кому-то надо. Просто в семье надо праздновать те праздники, в том числе и женские, с которыми у тебя действительно связь какая-то особенная. Например, будет День жен-мироносиц, надо подумать, как поздравить дорогих тебе женщин, в том числе и учительницу, а ребенку купить много обычно запрещенного мороженного. Или вот, как советует один православный епископ, поздравить их в последний день Масленницы, в этом году за день до 8-го. Семейная традиция всегда будет важнее общественной. Поэтому, простите, если обидела тех, кто празднует 8 марта. И с началом Великого Поста тех, кто не празднует. 8 марта попадает как раз на его второй день.

Маша Мищенко