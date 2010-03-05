Мужчины, вы определитесь! (8 марта посвящается)

Опять эти столпотворения в метро. Мужчины вспоминают: ах, да, Восьмое, надо ж своей что-то подсуетить… 8 марта я всегда вспоминаю Львов, город своего студенчества. Львов - первый город на всем постсоветском украинском пространстве, который стал пропагандировать осмысленное отношение к праздникам. Только во Львове я умом отмечала, что сегодня «седьмое ноября – красный день календаря», поскольку заполняла листок посетителя в библиотеке. А так никаких отмечаний. На Первомай там испокон советских веков ездили сажать картошку. А к 8 марта и в советские времена относились спокойно. Зато настоящими общегородскими (а не только церковным) праздниками тут ставали Рождество, Пасха и Троица. Ставали благодаря своим публичным торжествам, вертепам, колядкам, гаивкам. На это вряд ли тут тратятся большие муниципальные деньги. Все эти праздники, говоря языком политиков, - инициатива снизу. То есть эта самая что ни на есть семейная и компанейская самодеятельность. Но по той уличной радости, по той красочности, по той невероятной милозвучности колядок-гаивок ни с чем не сравнится, как празднует Львов. Во Львове я привыкла получать подарки на зимний праздник Николая Чудотворца (его день есть еще в мае), к Рождеству и что-нибудь маленькое ко дню жен-мироносиц. Это считается женским днем у верующих женщин. Как бы маленькое напоминание, что первыми, кому показал Господь свое Воскресение, были женщины.

Интересно, что, приехав тринадцать лет назад в Киев, я обалдела от того, что тут все празднуют. 7 ноября – празднуют. 1 мая – празднуют (но это день забастовки рабочих в Чикаго, он более-менее международный). Ну и 8 марта тоже празднуют. Самой большой неожиданностью было обнаружить в парламенте, что национал-демократки, гордящиеся своей полунациональной, полуцерквной родословной, тоже празднуют - таскаются с цветами, цемчики-бомчики от коллег-депутатов. Вот дела…

В советское время, будучи искренним советским ребенком, я ходила на демонстрации. Я не просто отмечала, я радовалась победе Великой Социалистической революции и отмечала все другие вехи «советского пути». А потом пусть и не сразу, но фактически и психологически перебравшись в другую эпоху, со временем как-то естественно сделала свой внутренний аудит праздников. И признаюсь, что из советской поры со мной остался только День Победы, с 23 февраля я поздравляю тех, кто служил в Советской армии. Мне кажется, что мыслящему человеку праздники невозможно назначить указами Президента, их не способна навязать толпа или индустрия развлечений.

Мой любимый философ сказал, что каждый прожитый день - это осмысленное представление о жизни в целом. И вот мне на государственном уровне предлагают осмысленно попраздновать 8 марта. Я не против женского дня. Я тоже очень люблю весну. Возможно, не все строят свой праздничный календарь, привязывая его к церковному календарю. В конце концов, есть такие трудящиеся женщины, которым Большой Пост - не повод отменять 8 марта. И допускаю, что женщинам хочется отметить весну. Но я хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему именно 8 марта? Почему не первое? Почему не любой другой весенний день? Почему я должна солидаризироваться с двумя коммунистками Розой Люксембург и Кларой Цеткин, которым взбрело в голову назначить именно этот день своим праздником?!. Этот праздник называют международным, но праздновался он только в СССР. От сторонников этого праздника я не услышала ни одного рационального или исторического объяснения даты. Но при этом возле цветочных отделов и в супермаркетах – столпотворения. Раз в год, следуя советской традиции, нам спешат напомнить, что мы – женщины.

Ну а всю эту показуху с мытьем посуды и готовкой еды мужчинами раз в год на 8 марта я считаю бытовой пошлостью. Мужчины, вы определитесь. Или делайте это регулярно, давая шанс пассии отдохнуть. Или не делайте вообще – многие пассии это вполне прощают, и даже не настаивают.

Да. В моей нелюбви к 8 марта ничего личного. Мой папа и мои ньюсмейкеры не оставляют меня без подарков, часто - приличных. Во всяком случае, до написания этой реплики не оставляли. Ничего не поделаешь - списываю на весну.

Но людей своей тонали я поздравляю с началом Крестопоклонной недели Большого поста. Хорошо, что понедельник выходной, правда?

Маша Мищенко