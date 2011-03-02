Церковь советует украинкам не праздновать 8 марта

Украинская православная церковь - против того, чтобы украинцы праздновали Международный женский день 8 марта в первую неделю Великого поста, сказал архиепископ Луцкий и Волынский Михаил.

"Мы благословляем наших верующих обращать внимание на женщин каждый день, а не только один раз в год. Потому что 8 Марта - это скорее что-то вроде: пришел и откупился. Мы каждый день должны уважать материнство и женщину, как таковую", - цитирует священнослужителя ТСН.

Если мужчинам так хочется уделить женщинам больше внимания, то владыка посоветовал отмечать религиозные и всеукраинские праздники, которые восхваляют женщину-мать.

"Например, есть государственный праздник - День матери, или же праздник женщин-мироносиц. Я не считаю, что нужно создавать большой ажиотажа вокруг 8 Марта. Тем более, что толкование этого праздника является очень разным. Не нужно в первую неделю поста себе что-то придумывать, чтобы потом думать - хорошо это или плохо", - сказал владыка Михаил.

Архиепископ в очередной раз призвал придерживаться Великого поста, и если же мужчины все-таки планируют поздравлять женщин, дарить им подарки или делать сюрпризы, то лучше это сделать накануне - в воскресенье.

Напомним, против празднования 8 марта выступило также молодежное объединение "Гранит" во Львове. Активисты призвали задуматься, стоит ли продолжать традицию этого праздника, если взвесить, что першопочатково, в конце ХІХ века, 8 марта и в Западной Европе, и в США было днем общественных выступлений проституток.