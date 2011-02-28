В Донецке в открытый люк провалилась лошадь

В Донецке бойцы Министерства чрезвычайных ситуаций спасли лошадь, провалившуюся в открытый люк водопроводного колодца.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что спасатели с помощью автокрана сняли оголовья колодца и высвободили доступ к животному.

С помощью мягких строп обхватили коня под грудь и, подняв вверх краном, вытащили животное на поверхность.

В Центре пропаганды уточнили, что происшествие произошло в минувшие выходные (26 февраля), от главного управления привлекалось одна единица техники и 5 человек личного состава.