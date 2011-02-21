Могилев запретил ГАИ собирать с водителей деньги для начальства

Глава МВД Анатолий Могилев говорит, что с практикой «плановых» взяток с водителей ведется жесткая борьба, пишет газета "Сегодня".

Еще одна проблема - «план» по взяткам ГАИ. Как рассказывают сотрудники автоинспекции, мзду берут с водителей, а потом по цепочке передают на самый верх. То есть, каждый инспектор обязан собрать за день определенное количество взяток с водителей и часть денег сдать своему начальству, а те, в свою очередь, готовят «гостинец» для ГАИ области, и так вплоть до Киева.

Глава МВД Анатолий Могилев говорит, с этой практикой сейчас ведется жесткая борьба.

Недавно именно за это были уволены семеро сотрудников ГАИ, в том числе занимавшие высокие руководящие посты. Так, своих должностей лишились начальники управлений ГАИ в Винницкой и в Хмельницкой областях, заместители начальников управлений ГАИ в Херсонской и Киевской областях. Как «Сегодня» объяснили источники в МВД, причина увольнения - участие этих начальников в коррупционных схемах, когда начальство заставляет гаишников брать взятки.

Впрочем, офицеры ГАИ, с которыми удалось пообщаться «Сегодня», в один голос заверяли, что именно в их подразделениях таких задач инспекторам никто не ставит.