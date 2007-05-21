Столкнулись два грузовика и два легковых авто: есть жертвы

На 52-ом километре автотрассы Каховка-Херсон произошло столкновение четырех автомобилей: грузовых "MAN", "RENAULT" и легковых "ВАЗ-2104", "Volkswagen Golf".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, из них - 1 ребенок (водитель и пассажиры грузового автомобиля "MAN").