Столкнулись два грузовика и два легковых авто: есть жертвы
08:59, 21 мая 2007Разное
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Среди погибших - ребенок
На 52-ом километре автотрассы Каховка-Херсон произошло столкновение четырех автомобилей: грузовых "MAN", "RENAULT" и легковых "ВАЗ-2104", "Volkswagen Golf".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, из них - 1 ребенок (водитель и пассажиры грузового автомобиля "MAN").
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