Вчера в Кировограде в обеденное время перевернулось маршрутное такси, пострадали четыре пассажира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает интернет- издание "Новини Кіровоградщини". Известно, что произошло столкновение между двумя маршрутными такси. Есть версия, что у одной из маршруток отказали тормозам, в результате чего водитель не справился с управлением.

По информации очевидцев, в итоге пострадали четыре человека, которые госпитализированы в областную больницу, одна женщина - в тяжелом состоянии.

Пресс-служба областной ГАИ пока воздерживается от комментариев, подробности обстоятельств и последствий ДТП станут известны 7 февраля, в понедельник.