Проголосованная в ВР «новая Конституция» не является легитимной

Проголосованная во вторник, 1 февраля, в Верховной Раде «новая Конституция» не является легитимной, минимум, по двум причинам.

Во-первых, согласно норме действующей Конституции, голосование на заседаниях Верховной Рады должно осуществляться народными депутатами персонально. А в зале заседаний в момент голосования отсутствовали народные депутаты Василий Горбаль, Дмитрий Саламатин, Николай Джига, Владимир Демишкан, Ринат Ахметов, Юрий Иванющенко, Олег Бабаев, Павел Мовчан, Иван Куровский, Руслан Богдан, Василий Шпак, Михаил Зубец, Василий Петевка, Владимир Скубенко, Вячеслав Богуслаев, Владимир Арьев и некоторые другие.

Даже если отнять только 16 перечисленных парламентариев, то необходимых для конституционного большинства 300 голосов не набирается. Поскольку якобы проголосовали во вторник за изменения Конституции 310 депутатов.

Представители Партии регионов аргументируют легитимность принятого закона об изменении Конституции тем, что в украинском парламенте давно сложилась традиция, когда одни депутаты голосуют за отсутствующих коллег их карточками. Однако данный довод является не только никчемным с юридической точки зрения, но и не убедительным даже в политическом ракурсе.

Для того чтобы убедиться в справедливости последнего тезиса, достаточно вспомнить одно голосование в Верховной Раде, которое состоялось 18 декабря 2007 года. Тогда парламентарии голосовали за утверждение на пост премьер-министра кандидатуры Юлии Тимошенко.

Напомним, Юлию Тимошенко утвердили тогда главой правительства путем поимённого голосования, проведенного без участия электронной системы «Рада» (поднятием руки и произнесением волеизъявления депутата – по списку, который зачитывал председатель счетной комиссии). В голосовании в тот день приняли участие 227 депутатов из 450. Тимошенко набрала 226 (при необходимых 226) голосов «За» при одном воздержавшемся.

Таким образом, можно утверждать, что при принятии особо важных в политическом аспекте вопросов Верховная Рада ранее прибегала к строгому соблюдению нормы Конституции о голосовании депутатами персонально. При этом не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что голосование 1 февраля 2011 года за изменения в Конституцию являлось никак не менее важным для государственной жизни событием, чем голосование 18 декабря 2007 года за утверждение нового премьер-министра. Не говоря уже о том, что для принятия конституционных законов требуется не менее 300 голосов, тогда как для утверждения премьер-министра достаточно 226.

Во-вторых, стало известно как минимум об одном факте фальсификации голосования в Верховной Раде 1 февраля. Об этом однозначно свидетельствует заявление парламентария из фракции НУ-НС Владимира Арьева.

Как рассказал депутат, во вторник утром он вылетел в США, и парламентская карточка для голосования была при нем. Для доказательства того, что его голос был сфальсифицирован, Арьев сфотографировался с собственной карточкой в руках возле терминала авиакомпании Delta в аэропорту города Вашингтон.

«Я буду инициировать внутреннее расследование в Верховной Раде этой наглой фальсификации. Должно быть установлено, кто и почему изготовил дубликат моей карточки», - заявил по этому поводу парламентарий.

Впрочем, нельзя исключить и то, что дубликат карточки Арьева никто не подделывал, а фальсификация была осуществлена по чьей-то указке в электронной системе «Рада».

Кстати, именно подозрение в фальсификации голосования с использованием для этой цели системы «Рада» стало одной из причин решения о проведении поименного голосования за утверждение премьер-министром госпожи Тимошенко 18 декабря 2007 года. Напомним, в ходе первого голосования по данному вопросу – 11 декабря 2007 года – не хватило одного голоса (225 при необходимых 226). При этом два депутата тогда заявили, что они приняли участие в голосовании и голосовали «За», однако электронная система голосования «Рада» не сработала.

Следовательно, ранее уже имел место прецедент, когда из-за подозрений в искажении реальных результатов голосования электронной системой «Рада» затем проводилось поименное голосование по этому же вопросу. Причем заявление о необходимости поименного голосования сделал тогда президент Виктор Ющенко.

Поэтому, по аналогии с тем случаем в декабре 2007 года и с учетом информации о фальсификации от депутата Владимира Арьева, теперь должно быть принято решение о необходимости повторного голосования за изменения в Конституцию – но уже строго в поименном режиме.

Представители фракции БЮТ-Батькивщина уже заявили о том, что внесенные 1 февраля изменения в Конституцию будут обжалованы как такие, что приняты с нарушением закона. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам избирательного законодательства Сергей Подгорный в комментарии Deutsche Welle.

В то же время постоянный представитель президента в Верховной Раде, депутат из фракции Партии регионов Юрий Мирошниченко заявил в эфире «5 канала», что считает маловероятной отмену решения Верховной Рады Конституционным судом.

По его словам, нажатие соответствующей кнопки в системе «Рада» соседом по фракции таки может стать основанием для обращения в Конституционный суд. «Но я бы хотел еще раз сказать, что вероятность того, что это может стать основанием для отмены (решения парламента. – Авт.) в этих реалиях практически равна нулю», - отметил Мирошниченко.

Однако в тот момент, когда представитель президента в парламенте озвучивал упомянутое заявление, еще не было известно о факте фальсификации голосования, о котором рассказал депутат Арьев. Кроме того, голосование карточкой отсутствующего парламентария является бесспорным нарушением Конституции Украины. Даже если это не признает Конституционный суд...

В связи с чем, либо украинская власть каким-то образом откажется от легитимизации проголосованного 1 февраля закона об изменениях Конституции, либо демократический мир получит еще одно, очень убедительное, подтверждение тенденции сворачивания демократии в Украине.

Юрий Г.