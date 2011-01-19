В Симферопольском зоопарке родился "лающий" олень

Редкое пополнение в Симферопольском зоопарке - у пары китайских карликовых оленей мунтжаков родился олененок.

Ветеринары внимательно следят за его развитием, поскольку рождение мунтжака в неволе - первое в истории современной Украины, сообщает "Канал 24".

“В Украине на сегодняшний день, по официальным данным, в зоопарках всего 4 мунтжаков. Пара у нас - самец, самка, и две самки в Одесском зоопарке. Малыш на сегодняшний день единственный такой в Украине”, - сказал директор Симферопольского зоопарка Алексей КАМЕНЦЕВ.

Малыш уже твердо стоит на ногах, не только питается материнским молоком, но и приучается к овощам, но, несмотря на это, мать и внимательно опекает своего олененка.

О беременности самки никто не догадывался, и когда появился малыш на свет, сначала решили, что это котенок попал в вольер, поскольку вес новорожденного лишь немногим больше 200 граммов.

Мунтжаков еще называют “лающими” оленями, поскольку при волнении они издают звуки, схожие с лаянием. Эти животные, обычно, живут по одному, редко объединяются в пары. Поэтому семью симферопольских оленей можно считать уникальной.