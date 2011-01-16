Иракский студент погиб в аварии близ Енакиево
22:47, 16 января 2011Разное
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Еще двое ранены
Гражданин Ирака в субботу погиб в ДТП в Донецкой области, еще двое иракцев, получили травмы, сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.
"На дороге близ г.Енакиево Донецкой области гражданин Республики Ирак, 1987 г.р., студент Луганского национального медицинского университета, не справился с управлением автомобиля Opel и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате аварии водитель погиб, а два его пассажира - граждане указанного государства, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
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