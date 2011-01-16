Иракский студент погиб в аварии близ Енакиево

Гражданин Ирака в субботу погиб в ДТП в Донецкой области, еще двое иракцев, получили травмы, сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.

"На дороге близ г.Енакиево Донецкой области гражданин Республики Ирак, 1987 г.р., студент Луганского национального медицинского университета, не справился с управлением автомобиля Opel и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате аварии водитель погиб, а два его пассажира - граждане указанного государства, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.