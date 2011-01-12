Милиция успокаивает: арестовывать писательницу Матиос еще не поручали

В столичной милиции отмечают, что не оказывают давление на известную писательницу Марию МАТИОС и не намерены задерживать ее.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве в ответ на открытое обращение М.МАТИОС к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ.

По информации Отдела связей с общественностью, в конце ноября 2010 года председатель совета организаций ветеранов, народный депутат от Коммунистической партии Украины Петр ЦИБЕНКО обратился в Генпрокуратуру с депутатским запросом относительно правовой оценки высказываний, которые допускает М.МАТИОС в своей книге "Вырванные страницы из автобиографии" относительно памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Именно из-за этого, как отметили в столичном главке милиции, ГПУ "дала поручение соответствующим территориальным подразделениям МВД провести проверку изложенных в запросе фактов, а собранные материалы направить в Генеральную прокуратуру". "Одно из таких поручений получило Печерское райуправление столичной милиции", - проинформировали в ОСО. Выполняя требования главного контрольно-наблюдательного органа государства, один из работников Печерского РУВД посетил дом, адрес которого автор называл в тексте книги, и общался с жильцами.

"Столичная милиция никоим образом не оказывает давления на писательницу Марию МАТИОС, и тем более не имеет целью ее задерживать. Столичная милиция действует в рамках своих полномочий, выполняя поручение Генеральной прокуратуры Украины", - отметили в главке.

После проверки все собранные материалы будут предоставлены Генпрокуратуре для принятия решения в соответствии с действующим законодательством по запросу народного депутата Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня М.МАТИОС обратилась с открытым письмом к генеральному прокурору Украины В.ПШОНКЕ и министру внутренних дел А.МОГИЛЕВУ с просьбой объяснить, по каким причинам и на каких основаниях ее разыскивают правоохранительные органы.

М.МАТИОС заметила, что милиция разыскивала ее во львовском издательстве, и изъяла из продажи ее книгу «Вырванные страницы из автобиографии».

Также писательница просила предоставить ответ, почему участковые инспекторы милиции “со ссылкой на распоряжение Генерального прокурора Украины опрашивают жильцов тех домов в Киеве, где моя семья проживала в свое время, вынуждая их подписывать соответствующие свидетельства относительно меня”.

По убеждению М.МАТИОС, действия работников правоохранительных органов имеют все признаки шантажа и безосновательного психологического давления.