В Луцке собирают деньги на памятник Бандере

В Луцке собирают деньги на изготовление и установление памятника лидеру ОУН-УПА Степану Бандере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Луцка, открытие счета для сбора средств инициировало Братство ветеранов ОУН-УПА Волынского края.

Памятник должен быть установлен возле Луцкого городского отдела Луцка РАГСа. Пока там стоит освященный памятный знак.

По словам председателя Краевой управы Братства ветеранов ОУН-УПА Волынского края Василия КУШНИРА, на благотворительный счет уже поступило около 4 тыс. грн., однако этих средств недостаточно.

"Для нас Степан Бандера всегда был и останется Героем, он для нас - символ борьбы за Украинское государство. И мы верим, что при поддержке общественности памятник Степану Бандере в Луцке таки будет", - сказал В.КУШНИР.

Как сообщал УНИАН, летом 2009 года на сессии Луцкого городского совета были утверждены результаты конкурса на лучший проект памятника С.Бандере.

Однако депутаты горсовета нового созыва на сессии 30 декабря 2010 года не выделили средства на изготовление проектно-сметной документации для установления памятника.