Перекрывать дорогу больше, чем на 15 минут – нарушение закона. Куда смотрит прокуратура?

Минимум два раза в день на улице Грушевского в центре столицы можно наблюдать фантастическую картинку, сравнимую разве что с сеансами Кашпировского (ну помните, после которых все «рассасывалось»): за пару минут в самом центре столицы исчезает весь наземный транспорт и наступает мертвая тишина, - прям как в фантастических фильмах про апокалипсис. Потом эту тишину прорезают сирены президентского кортежа, проносящегося с явно большей скоростью, чем допускается в населенных пунктах. А «скорая помощь», которая с недавних пор вновь ездит за президентским кортежем, часто даже не успевает за спешащим на работу главой государства. Но как только исчезает ее ярко-желтый силуэт, «волшебник» в милицейской форме взмахивает своей палочкой, и Европейская площадь стремительно наполняется сотнями машин, рвущихся нагнать упущенное в вынужденном простое время.

К такой картине уже все практически привыкли, и в последние месяцы даже затихли клаксоны стоящих в пробках машин, как это было в первое время после инаугурации Януковича.

Хотя, возможно, не дудят из-за того, что перекрывать движение ГАИ стала, начиная с подступов к маршруту «проезда» - соседних улиц. Причем в обоих направлениях движения. Теперь дуди - не дуди, президент пробки не увидит и воя не услышит, т.е. народ уже как бы и не возмущается, можно увеличить время перекрытия и расширить его зону.

Вот к чему, спрашивается, при проезде президента в аэропорт «Борисполь» очищать не только попутное, но и встречное направление движения по проспекту Бажана, блокировать все въезды, в том числе и на Южный мост? И это в утренний час-пик.

Последним апофеозом соблюдения 33 статьи Конституции Украины (которой каждому, кто на законных основаниях пребывает на территории Украины, гарантируется, в частности, свобода передвижения) стало 14 декабря. В этот день глава государства провел традиционный прием для руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине в Украинском доме, расположенном на Европейской площади. Само мероприятие было запланировано на 17.30, но уже с девяти утра была перекрыта примыкающая к Украинскому дому улица Трехсвятительская, с самого утра сотрудники ГАИ не разрешали оставлять автотранспорт и на установленных парковках по периметру Европейской площади. Как оказалось, это были только «цветочки», по сравнению с тем, что началось ближе к назначенному времени приема. Около четырех часов вечера движение по улицам Крещатик, Грушевского, Владимирский спуск, Парковая аллея в сторону Европейской площади было перекрыто, пробки растянулись на несколько километров. Мне «посчастливилось» наблюдать за одной из них, что растянулась от Майдана Независимости до площади Леси Украинки. В это же время мой коллега «ехал» по Набережному шоссе от моста Метро до Почтовой площади четыре часа(!).

Да, конечно, встреча президента с дипкорпусом – важное государственное мероприятие, нуждающееся в соответствующем уровне безопасности. Но не такой же ценой. Тем более, без каких-либо предупреждений – хотя бы сообщения в прессе о планируемых ограничениях передвижения. Гораздо проще взмахнуть «волшебной палочкой» и остановить людей. И если владельцы автотранспорта в основном тратят лишь свое время и «сжигают» бензин, то люди, находящиеся в переполненном общественном транспорте, могут подорвать и здоровье.

С формально-юридической точки зрения тоже возникают вопросы, поскольку согласно статье 26 закона Украины «О дорожном движении» допускается ограничение движения при проезде высших должностных лиц государства не ранее, чем за десять минут до проезда, и не более, чем три минуты после проезда.

Проезды предыдущего президента, которые осуществлялись на той же законодательной основе, киевляне практически не замечали. Как не замечают «светомузыки» и помпезных проездов своего президента чехи, поляки, венгры и даже французы.

Самое страшное, что неуважение наших «небожителей» к простым гражданам, распространяется как вирусная инфекция, и на чиновников поскромнее. Сейчас некоторые водители с «панскими» номерами или большими деньгами позволяют себе развернуться через двойную сплошную, проехать на красный свет, а очень часто и по встречной объехать пробку! И с каждым днем таких резвых водителей становится все больше…

Если такая тенденция будет продолжаться и дальше, то скоро "столица европейского государства" превратится в город, где правила дорожного движения существуют только на бумаге.

…Недавно сообщалось, что президенту Государственное управление делами за государственные средства купило вертолет. Планируется, что на нем Янукович будет летать на работу. Вот только исправит ли это ситуацию, когда другими чиновниками «пример уже взят»? Да и вертолетную площадку не поставят на крыше Администрации президента, и центр все равно останется «заложником» проездов важного государственного лица.

Елена Горянская