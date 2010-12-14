В Херсоне 8-летняя девочка застряла между секциями батареи отопления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, инцидент произошел вчера около 19.10 в Суворовском районе города.

8-летняя девочка, играя, вставила руку между секциями батареи. Родители около получаса пытались самостоятельно помочь ребенку. Однако пришлось вызывать бойцов МЧС. После того как сантехник слил воду, спасатели развели секции батареи с помощью специального оборудования и высвободили руку ребенка.